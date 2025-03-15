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Большинство американцев не одобряют подход Трампа к России

First News Media09:20 - Сегодня
Большинство американцев не одобряют подход Трампа к России

Большинство опрошенных американцев не одобряют подход президента Дональда Трампакак к России, так и Украине.

Это следует из опроса CNN, проведенного SSRS.

Cогласно исследованию, 59% респондентов не одобряют действия Трампа в отношениях Вашингтона с Москвой.

Около 41% заявили об обратном. Что касается Украины, то 55% американских респондентов не одобряют действия президента США по отношению к Киеву, в то время как 44% сочли, что Трамп все делает правильно.

Кроме того, 59% опрошенных сочли, что «не слишком» или «совсем маловероятно», что подход Трампа к конфликту в Украине принесет долгосрочный мир между Москвой и Киевом. Еще 41% придерживаются обратной точки зрения.

Источник: Газета.ру

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