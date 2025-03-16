Вооруженные силы Армении вновь подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии - ОБНОВЛЕНО
16 марта с 20:10 до 20:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Бурун Горисского района, несколько раз подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии.
Об этом сообщили в минобороны Азербайджана.
20:30
16 марта примерно в 18:35 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Хазинавар Горисского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии.
Об этом сообщили в минобороны Азербайджана.
13:30
16 марта примерно в 09:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Дыг Горисского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии.