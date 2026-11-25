Около 4,5 тысячи сотрудников немецкого автоконцерна Volkswagen приняли участие в акции протеста в городе Эмден.

Как сообщает Reuters, демонстранты принесли с собой чёрные гробы с надписями «Будущее» и «Доверие», выразив таким образом обеспокоенность будущим компании и рабочих мест.

Акция прошла на фоне трудовых переговоров между руководством Volkswagen и профсоюзом IG Metall. Руководство концерна настаивает на заморозке заработной платы в 2027 и 2028 годах, а также сокращении ряда льгот. Профсоюз, в свою очередь, требует повышения зарплат на 5%.

Если сторонам не удастся достичь соглашения, с января 2027 года могут начаться забастовки.

Программа глобальной реструктуризации Volkswagen предусматривает сокращение около 100 тысяч рабочих мест.