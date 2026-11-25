В Сумгайыте в одном из супермаркетов у пожилой женщины выкрали кошелек.

Как передает 1news.az, неизвестный, заметив, что сумка женщины открыта, проследил за ней и, улучив момент, похитил из сумки кошелек, в котором находилось 1289 манатов, после чего скрылся с места происшествия.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции города Сумгайыт, совершивший данное деяние ранее судимый В. Назаров был установлен и задержан. В своих показаниях он сообщил, что потратил украденные деньги.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.