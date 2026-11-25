В последние годы цифровая трансформация и искусственный интеллект стали одними из наиболее динамично развивающихся направлений в мире. Сегодня они представляют собой стратегический фактор, во многом определяющий будущие экономические позиции, устойчивость и национальную безопасность государств.

Об этом заявил председатель Временной комиссии Милли Меджлиса по противодействию внешнему вмешательству и гибридным угрозам Рамид Намазов во время выступления на тему «Сотрудничество, вызовы и перспективы в сферах цифрового развития и искусственного интеллекта» на Втором Азербайджано-узбекском межпарламентском форуме.

По его словам, главной движущей силой в построении цифровой архитектуры нашего государства, его цифровой трансформации и развитии этой сферы является Президент Ильхам Алиев, его стратегическое видение, непосредственное участие на каждом этапе процесса и принимаемые им решения.

«Глава государства чётко обозначил стратегическое значение внедрения искусственного интеллекта, создания центров обработки данных и проведения реформ в сфере цифровизации, подчеркнув, что именно эти направления во многом определяют будущие позиции государств.

Впервые в истории нашей страны был создан Совет по цифровому развитию под председательством Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, возложены функции координации и контроля за реализацией мероприятий, предусмотренных «Планом действий по ускорению цифрового развития в Азербайджанской Республике на 2026–2028 годы», в том числе 58 инициатив в сферах цифровизации, искусственного интеллекта, инновационной экосистемы и кибербезопасности.

Цифровое развитие стало одним из высших государственных приоритетов, а политика цифровой трансформации Азербайджана перешла на качественно новый этап – системного и институционального управления», - отметил Р. Намазов.

Как отметил глава комиссии, с момента первого заседания Совета в этой сфере достигнут значительный прогресс в совершенствовании государственного управления, развитии экономики и повышении качества жизни граждан.

«Одним из наиболее наглядных подтверждений достигнутых результатов стало опубликованное 19 ноября Исследование ООН по электронному правительству за 2026 год. Азербайджан добился впечатляющего прогресса, поднявшись сразу на 36 позиций – с 74-го на 38-е место в Индексе развития электронного правительства, а по уровню развития онлайн-услуг наша страна занимает уже 11-е место в мире.

В ООН особо отметили этот значительный прогресс стал возможен благодаря политической воле руководства страны, прочной нормативно-правовой базе, последовательным инвестициям, развитию человеческого капитала, а также эффективной государственной политике и стратегическому планированию.

Последовательные шаги предпринимаются и в сфере искусственного интеллекта – одного из ключевых драйверов современного цифрового развития. В связи с этим была подготовлена «Стратегия искусственного интеллекта Азербайджанской Республики на 2025–2028 годы».

Во исполнение Стратегии утверждены 11 национальных приоритетных секторов развития искусственного интеллекта и определены ответственные структуры по каждому из них. В их число входят судебная система, энергетика, телекоммуникации, транспорт и логистика, налоги, промышленность, торговля и недвижимость, сельское хозяйство, образование, здравоохранение, таможня, государственная безопасность, информационная безопасность в государственном секторе и финансовые рынки», сказал он.

По словам Намазова, развитие цифровых технологий несёт с собой не только новые перспективы, но и новые риски. Одним из наиболее серьёзных вызовов в этой сфере становится кибербезопасность.

«По мере углубления цифровизации и изменения геополитической обстановки кибербезопасность приобретает непосредственное значение для национальной безопасности каждого государства.

Азербайджан также сталкивался с подобными вызовами. Как в прошлом году, так и совсем недавно наша страна подвергалась организованным, масштабным и отличавшимся высокой степенью агрессивности кибератакам. Этот опыт ещё раз подтверждает необходимость постоянного совершенствования национальных механизмов киберзащиты и повышения готовности к новым угрозам.

В условиях появления новых угроз растущая цифровая зависимость наших стран и меняющаяся геополитическая обстановка требуют укрепления национальных стратегий кибербезопасности, подготовки квалифицированных кадров и внедрения эффективных механизмов управления рисками.

Отдельного внимания заслуживают дипфейки и синтетический медиаконтент. Благодаря развитию ИИ они становятся всё более реалистичными и распространяются быстрее, чем государственные институты и механизмы проверки фактов успевают на них реагировать.

В результате такие материалы превратились в инструмент гибридных атак, которые используются для подрыва общественного доверия, дискредитации государственных институтов, а также обмана и манипулирования людьми, особенно детьми.

Есть ещё одно, не менее важное измерение информационной безопасности – защита детей, Кибербуллинг и онлайн-травля, доступ к контенту, не соответствующему возрасту, а также негативное влияние социальных сетей на психологическое здоровье детей и подростков становятся всё более серьёзными вызовами.

В этой связи Азербайджан предпринял важные законодательные шаги, и принял поправки, предусматривающие установление минимального возраста для регистрации личных аккаунтов, усиление ответственности провайдеров и цифровых платформ, оперативное выявление и удаление вредоносного контента, а также предоставление дополнительных гарантий защиты персональных данных детей.

Масштаб проблемы подтверждается и международной статистикой. По данным «Google», только за 2025 год во всём мире было удалено более 24 миллионов видеороликов по причинам, связанным с безопасностью детей.

В Азербайджане вопросам защиты прав и благополучия детей на протяжении многих лет уделяется особое внимание со стороны Первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Возглавляя Совет по цифровому развитию, Мехрибан Алиева олицетворяет подход, при котором цифровая трансформация рассматривается и с точки зрения гуманизма, социальной ответственности, защиты интересов человека. Именно такой подход должен лежать в основе формирования безопасной цифровой среды для будущих поколений», заключил он.