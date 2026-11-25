Делегация Министерства обороны Таджикистана совершает визит в Азербайджан в целях обмена опытом в области ведения, моделирования и симуляции боевых действий.

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Таджикская делегация посетила ряд структурных подразделений Министерства обороны, где ознакомилась с созданными условиями и провела обмен опытом. Гостям была представлена подробная информация о профильных учреждениях министерства и направлениях их деятельности, были даны ответы на интересующие их вопросы.

В ходе посещения Центра военных игр Института военного управления гостям было рассказано о деятельности Центра, а также об организации и проведении командно-штабных учений с компьютерной поддержкой.