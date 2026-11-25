Польша призывает союзников по НАТО рассмотреть возможность перехвата российских ракет и беспилотников непосредственно в воздушном пространстве Украины, не дожидаясь их приближения к границам стран Альянса.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Инициатива предполагает, что силы НАТО смогут уничтожать российские средства поражения над территорией Украины, в том числе для защиты воздушного пространства соседних государств Альянса.

По данным агентства, предложение обсуждалось на встрече послов НАТО в Брюсселе. Однако окончательное решение пока не принято: в Альянсе опасаются, что подобный шаг может привести к прямому столкновению с Россией.

Поводом для активизации обсуждения стали недавние инциденты с российскими ракетами, упавшими на территории Польши во время массированной атаки на Украину. После этого Варшава запросила у НАТО дополнительные средства противовоздушной обороны.

Альянс уже согласился направить в Польшу самолет дальнего радиолокационного обнаружения AWACS.