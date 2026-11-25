29-летний Мариус Борг Хёйби, сын кронпринцессы Норвегии Метте-Марит, получил работу мебельного столяра и уже приступил к своим обязанностям.

Как сообщает телеканал TV 2, первый рабочий день Хёйби состоялся в понедельник, 23 ноября. По словам его адвоката Александра Грекера, всё прошло успешно.

Место работы и имя работодателя не раскрываются. Адвокат пояснил, что это необходимо для защиты частной жизни Хёйби и спокойствия работодателя.

В настоящее время Хёйби находится под стражей с электронным браслетом в резиденции Скаугум. Ему разрешено покидать территорию для работы. В июне суд приговорил его к четырём годам лишения свободы. Хёйби обжаловал приговор, рассмотрение апелляции начнётся в феврале 2027 года.