Эстония не позволит ни одной стране, включая Украину, использовать свою территорию, воздушное пространство и территориальные воды для нападений на кого-либо, сказал премьер-министр Эстонии Кристен Михал. «Украине, безусловно, будет дан сигнал о рисках загрязнения окружающей среды.

Вероятно, они уже получили его на более низком уровне, чем на уровне глав государств, но он, безусловно, будет повторен», — приводит слова Михала ERR.

При этом Киев наверняка продолжит атаки на «теневой флот» Кремля в водах Балтики или «любого другого моря», заявил глава правительства Эстонии. «Путин почти половину средств на войну получает [за счет экспорта нефти] с этих кораблей, которые также перевозят оружие, поэтому я бы не стал предполагать, что они в какой-то момент не подвергнутся еще одному нападению», — предположил Михал. Заявление прозвучало на фоне украинской атаки по российскому сухогрузу рядом с Эстонией и ответных обвинений в адрес Таллинна со стороны Москвы в тайном содействии операциям Киева.

Также эстонский премьер сказал, что его страна за время войны в Украине 12 раз подверглась разного рода атакам и диверсиям со стороны России, охарактеризовал закрытие границ с восточным соседом как давно назревшее и заверил, что Таллинн последовательно поддерживает визовые ограничения в отношении граждан РФ, в первую очередь причастных к боевым действиям.

Российско-эстонские отношения дополнительно обострились 15 ноября после решения Таллинна полностью закрыть сухопутную границу между странами в ответ на диверсию на оборонном заводе Threod Systems. Затем украинские силы 21 ноября близ эстонского острова Вайндлоо в Финском заливе атаковали беспилотниками транспорт Sparta II, предположительно перевозивший военные грузы. Президент Украины Владимир Зеленский признал удары по российскому судну и назвал их полностью законными.