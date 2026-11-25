Украинские силы 24 ноября и в ночь на 25 ноября нанесли удар по аэродрому «Саваслейка» в Нижегородской области России, который используется российской военной авиацией.

По предварительным данным Генштаба ВСУ, повреждены три самолета МиГ-31 и два Су-34.

На аэродроме базируются истребители МиГ-31 — носители гиперзвуковых ракет «Кинжал».

Кроме того, в Генштабе ВСУ подтвердили удары по Куйбышевскому и Сызранскому нефтеперерабатывающим заводам в Самарской области. По имеющейся информации, повреждены установки первичной переработки нефти и каталитического риформинга, а также резервуары.