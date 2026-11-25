В рамках Второго Азербайджано-узбекского межпарламентского форума принята Бакинская декларация.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова сказала, что принятие этой декларации имеет важное значение с точки зрения обеспечения устойчивости межпарламентского диалога и придания ему более конкретного содержания.

Она отметила, что реализация ее положений внесет вклад в укрепление законодательных основ двустороннего сотрудничества и исполнение договоренностей, достигнутых на уровне руководителей наших государств.