Директор Центра аналитической экспертизы Министерства здравоохранения Азербайджана Мурад Сулейманов освобождён от занимаемой должности.

Как сообщает Teleqraf, соответствующий приказ подписал министр здравоохранения Анар Байрамов.

Центр отвечает за регистрацию лекарственных препаратов, выдачу разрешений на их импорт, контроль за оборотом и безопасностью медикаментов в аптеках, а также надзор за деятельностью частных медицинских и фармацевтических учреждений.

Ранее Сулейманов занимал должность заместителя начальника Главного медицинского управления Министерства юстиции.