Два ливийских военнослужащих скончались от ранений, полученных в результате украинской атаки на военно-морскую базу в порту Бенгази 22 ноября.

Об этом сообщает Al-Hadath со ссылкой на командование Ливийской национальной армии (ЛНА).

Заместитель командующего ЛНА Саддам Хафтар назвал имена погибших — ат-Тахер Абдалла ас-Садик и лейтенант Али Мухаммад ас-Сайид. По его словам, оба служили в военно-морских силах и получили смертельные ранения при исполнении служебных обязанностей во время нападения на базу.

«Мы не поступимся их правами, как не поступимся суверенитетом нашей родины, достоинством нашего народа и безопасностью его сыновей», — написал Хафтар в Facebook.

Командование ЛНА заявило, что ответ последует «в подходящем месте, в подходящее время и подходящими средствами».

Напомним, 22 ноября Украина нанесла удар морскими беспилотниками по российским судам у берегов Ливии. По данным Reuters, в результате атаки в Бенгази пострадали 10 человек, включая граждан России и Ливии. Как сообщает Associated Press со ссылкой на источники, связанные с ЛНА, предварительное расследование показало, что беспилотники были запущены с базы на западе страны, которую, по утверждению собеседников агентства, контролируют украинские силы.

На следующий день президент Украины Владимир Зеленский заявил в соцсети X об ответственности Киева за операцию.

Заместитель председателя Президентского совета Ливии Муса аль-Куни назвал действия Украины равносильными объявлению войны. Он также сообщил о намерении обратиться в Международный суд ООН и Совет Безопасности ООН.