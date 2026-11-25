Азербайджан и Узбекистан утвердили дорожную карту межпарламентского сотрудничества на 2027–2028 годы.

Документ подписали председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова и председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева в рамках II межпарламентского форума двух стран.

Как сообщили Report в пресс-службе азербайджанского парламента, план предусматривает укрепление двусторонних и многосторонних связей между законодательными органами, расширение обмена опытом в сфере законотворчества и парламентской дипломатии, а также взаимодействие по другим приоритетным направлениям.