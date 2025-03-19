В Казахстане задержан и экстрадирован в Азербайджан разыскиваемый человек

Находившееся в розыске в Азербайджане лицо задержано в Казахстане и доставлено в нашу страну.

Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В сообщении говорится, что в соответствии с требованиями принятой 10 октября 2002 года Конвенции «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам», Генеральной прокуратурой Республики Казахстан удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры о выдаче гражданина Азербайджана Мамедова Шахина Хамдулла оглу.

По уголовному делу, находящемуся на предварительном расследовании Главного управления по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел, в связи с наличием обоснованных подозрений в совершении им преступления, предусмотренного статьей 178.3.2 (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба) Уголовного кодекса было принято решение о привлечении Мамедова Шахина Хамдуллы оглу к ответственности в качестве обвиняемого, он был объявлен в международный розыск.

Шахин Мамедов был задержан на территории Республики Казахстан и в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции19 марта был доставлен в Азербайджан.

Источник: АЗЕРТАДЖ