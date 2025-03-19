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Зарплаты учителей увеличатся после сертификации

Фаига Мамедова19:30 - Сегодня
Зарплаты учителей увеличатся после сертификации

По итогам сертификации учителей будет повышена заработная плата.

Как передает 1news.az со ссылкой на АПА, об этом сообщил заместитель начальника отдела организации общего образования Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Нурлан Исмаилбейли.

Он уточнил, что на сегодняшний день более 55 тысяч учителей успешно прошли сертификацию. Из них 17 тысяч получат надбавку к зарплате в размере 35%, а 38 тысяч – 10%.

«В этом году экзамен проводится в 19 городах страны, включая Нахчыван. Процесс проходит в электронном формате. После его завершения учителя могут сразу увидеть результаты, а также правильные и неправильные ответы. Апелляционный процесс также осуществляется в электронном формате и в краткие сроки», – отметил представитель Госагентства.

Н.Исмаилбейли также пояснил, что для учителей старше 60 лет участие в сертификации является добровольным. Однако для тех, кто уже успешно прошел сертификацию и продолжает работать, повторная сдача экзамена обязательна.

Он добавил, что педагогам с двойной специальностью достаточно сдать экзамен по одному предмету. Например, если учитель, преподающий математику и информатику, сдал экзамен по математике, то сдавать экзамен по информатике не требуется.

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