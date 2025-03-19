Банк ABB в этом году выплатит рекордные 200 миллионов манатов дивидендов

7 мая этого года состоится Общее собрание акционеров Банка ABB, уведомление о котором уже было опубликовано. Одним из актуальных вопросов на повестке дня собрания является выплата дивидендов акционерам из прибыли за 2024 год. После успешной эмиссии акций в прошлом году Банк впервые поделится своей прибылью с более чем 30 тысячами акционеров.

Мы задали этот и другие вопросы Председателю Правления Банка ABB Аббасу Ибрагимову...

— Какую сумму дивидендов выплатит Банк ABB своим акционерам из прибыли за 2024 год?

— На днях был получен независимый аудиторский отчет о нашей финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета. Финансовая группа Банка ABB завершила год с чистой прибылью в 360 миллионов манатов. Как и каждый год эти результаты позволяют нам выплачивать акционерам высокие дивиденды. Менеджмент Банка предложил выплатить акционерам 200 миллионов манатов в качестве дивидендов. Уже семь лет подряд мы стабильно выплачиваем акционерам высокие дивиденды. Запланированная на этот год сумма в 200 миллионов манатов — это рекордный показатель за последние семь лет.

Если 7 мая на Общем собрании акционеров будет принято положительное решение, годовая доходность одной акции Банка ABB составит 15,6% от номинальной стоимости. Для нашей команды большая честь в этом году, впервые, разделить доходы с десятками тысяч граждан Азербайджана. Здоровая, прибыльная и устойчивая деятельность Банка ABB положительно скажется на жизни сотен тысяч людей.

— Когда акционеры Банка ABB смогут получить дивиденды?

— После соответствующего решения Общего собрания акционеров мы приступим к процедурам выплаты в соответствии с законодательством. Дивидендные доходы будут перечислены на счета наших акционеров. Я думаю, что в течение следующего месяца после Общего собрания акционеров, то есть примерно до июня этого года, каждый наш акционер сможет получить свой дивидендный доход.

— В последние дни наблюдается оживление в торговле акциями Банка ABB, и их цена растет. С чем это связано?

— Да, в последние месяцы спрос на акции Банка ABB увеличивается. Также наблюдается рост их стоимости. Повышенный интерес к нашим акциям, скорее всего, связан с успешными финансовыми показателями Банка, укреплением доверия к Банку ABB, а также ожиданиями инвесторов по выплате дивидендов. Хочу отметить, что дивиденды из прибыли за 2024 год будут выплачены каждому акционеру, который приобрел акции Банка ABB до 7 мая и чьи ценные бумаги к этой дате будут зарегистрированы в реестре Национального депозитарного центра.

— В настоящее время каков интерес населения к инвестиционным инструментам и депозитам в манатах?

— С начала 2024 года объем депозитов физических лиц в Банке ABB увеличился на 34% или более чем на 665 миллионов манатов, из которых 75% или более 495 миллионов манатов составляют депозиты в национальной валюте. За этот период объем срочных депозитов физических лиц в манатах увеличился на 89%, превысив 900 миллионов манатов.

В целом, за последние три года объем депозитов в национальной валюте в банковском секторе страны увеличился на 67%, и в настоящее время сумма депозитов в манатах приближается к 10 млрд манатов. За этот же период доля вкладов физических лиц в иностранной валюте в общем портфеле снизилась с 39,8% до 34%. Это свидетельствует о том, что доверие населения к национальной валюте продолжает укрепляться.

— Является ли это доверие обоснованным? Ведь время от времени наблюдается рост спроса на иностранную валюту.

— В целом, валютный рынок в нашей стране остается стабильным в последние годы. Вы правы, иногда наблюдается краткосрочное увеличение спроса, но оно носит временный характер, так как вызвано факторами, не связанными с экономикой. В некоторых случаях это может быть связано с финансированием крупных проектов, в других — с необоснованными слухами, оказывающими краткосрочное влияние на спрос. Однако рост спроса на иностранную валюту не обусловлен фундаментальными факторами, поэтому он не является устойчивым.

Валютные резервы нашей страны стабильно растут. К концу 2024 года объем стратегических валютных резервов приблизился к годовому ВВП. Только за последние три года валютные резервы Азербайджана выросли на 33,4%, или 17,8 млрд долларов США. Эти запасы играют роль защитного буфера, оберегающего нашу страну от неожиданных внешних и внутренних шоков. Я считаю, что наши граждане могут инвестировать в такие инструменты, как акции и облигации в манатах, а также размещать депозиты в банках и получать высокую прибыль.

— Как Банк ABB планирует продолжить свою дивидендную политику? Что ожидает акционеров?

— Цель АВВ — в долгосрочной перспективе продолжать делиться прибылью с акционерами. В этом смысле часть нашей прибыли будет ежегодно направляться на выплату дивидендов. Конечно, для Банка крайне важно сохранять здоровую и устойчивую финансовую позицию, а также поддерживать адекватный уровень капитализации для реализации стратегических планов развития. Мы стремимся обеспечить стабильный доход нашим акционерам за счет инновационной и конкурентоспособной бизнес-модели, эффективной деятельности, оптимизации рисков и постоянного роста прибыльности.

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