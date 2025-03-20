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Фицо о возобновлении транзита газа через Украину в Европу: «Мы ведем переговоры, прежде всего, с Азербайджаном»

First News Media15:42 - Сегодня
Фицо о возобновлении транзита газа через Украину в Европу: «Мы ведем переговоры, прежде всего, с Азербайджаном»

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил надежду, что переговоры о мире позволят возобновить транзит газа через Украину в Европу.

"Мы ведем переговоры, прежде всего, с Азербайджаном, поскольку пытаемся (организовать) своповые поставки (газа), это сталкивается со всеми возможными техническими проблемами, поэтому верю, что переговоры о мире откроют путь к стандартному транзиту газа через Украину", - сказал Фицо в ходе заседания комитета парламента по европейским делам перед вылетом в Брюссель на саммит ЕС.

Ранее Фицо говорил, что Европа никогда не будет конкурентоспособной без транзита газа через Украину, поэтому Словакия продолжит работу, направленную на его восстановление.

Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад. Фицо говорил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. По его словам, ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно будет составлять порядка 500 миллионов евро. Он отмечал, что Словакия также потеряет 1 миллиард евро на более высоких ценах на газ, а весь Европейский союз за эту "авантюру" с остановкой транзита газа через Украину заплатит около 70 миллиардов евро.

Источник: РИА Новости

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