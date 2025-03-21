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Азербайджанский консорциум выходит на рынок сталелитейной промышленности Италии

First News Media13:55 - Сегодня
Азербайджанский консорциум выходит на рынок сталелитейной промышленности Италии

Азербайджанский консорциум, в состав которого входят Baku Steel Company — крупнейший производитель стали на Южном Кавказе — и Азербайджанская инвестиционная компания (AIC), стал победителем международного тендера на покупку крупнейшей сталелитейной компании Италии Acciaierie d’Italia (ADI).

Как сообщает Haqqin.az, с 20 марта начались эксклюзивные переговоры между азербайджанской стороной и комиссарами, управляющими предприятиями ADI от имени итальянского государства.

Наибольший интерес для азербайджанских инвесторов представляет завод ADI в Таранто (южная Италия), работающий с 1965 года. Это одно из крупнейших металлургических предприятий Европы, производящее плоский прокат, трубы и нержавеющую сталь по принципу полного цикла — от переработки железной руды до выпуска готовой продукции. Ранее актив принадлежал транснациональной ArcelorMittal, но из-за споров с итальянским правительством перешёл под государственный контроль.

Одним из ключевых факторов победы азербайджанской заявки стала возможность гарантировать бесперебойное газоснабжение завода. Объём потребления завода в Таранто может достигать 2–3 млрд кубометров газа в год после модернизации, и Азербайджан способен покрыть эти потребности за счёт поставок через Южный газовый коридор, основным европейским потребителем которого уже является Италия.

Победа консорциума BSC-AIC в таком значимом европейском тендере укрепляет позиции Азербайджана на международной арене и открывает новые перспективы для промышленного и энергетического сотрудничества с Италией.

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