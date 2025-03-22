Азербайджан увеличил расходы на импорт фармацевтической продукции более чем на 14%

В январе-феврале 2025 года Азербайджан импортировал фармацевтическую продукцию на сумму 90,63 млн долларов, что на 14,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

За отчетный период Азербайджан также экспортировал фармацевтическую продукцию на сумму 0,52 млн долларов, что в 3,1 раза меньше, чем год назад.

Импорт фармацевтической продукции составил 2,19% от общего импорта Азербайджана, а экспорт - 0,01% от общего экспорта.