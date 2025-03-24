Денежные переводы из Австрии в Азербайджан выросли на 7%

Физические лица перевели из Австрии в Азербайджан 15 млн долларов США в 2024 году, что на 6,6% больше по сравнению с предыдущим годом.

Согласно данным Центрального банка Азербайджана, доля этих переводов в общем объеме международных транзакций выросла с 0,8% до 1,4%.

В то же время переводы из Азербайджана в Австрию сократились на 17%, составив 5,7 млн долларов. Их доля в общем объеме международных переводов снизилась с 1,3% до 1,1%.

В целом за год физические лица отправили из Азербайджана за границу 526,8 млн долларов (-4,25%), а в обратном направлении поступило 1 млрд 82,9 млн долларов (-34,6%).

Источник: Report