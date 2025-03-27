В Анкаре заявили, что будут рады возобновлению черноморской инициативы

Турция будет рада возобновлению черноморской зерновой инициативы, ожидает развития процесса на основе политической воли и усилий всех сторон, Анкара рассчитывает, что это позволит нуждающимся странам избежать голода, сообщил источник РИА Новости в администрации президента страны.

На официальном сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и СШАроссийская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.

«Конечно, это позитивный сигнал, это отрадно. Но необходимо ждать развития процесса», - заявил собеседник агентства.

По его словам, восстановление этой инициативы может обеспечить «доступ к основным продуктам в нуждающихся странах и уменьшить риски голода».

«Это требует политической воли, дипломатических усилий и готовности всех сторон», - сказал источник.

Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Россия в июле 2023 года вышла из инициативы. Российские власти не раз отмечали, что Киевиспользовал сделку «для совершения под прикрытием гуманитарного коридора атак и провокаций против российских судов и объектов береговой инфраструктуры». Кроме того, не были выполнены обещания о нормализации доступа российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.