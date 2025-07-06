Стратегический сдвиг в сближении Армении с ЕС: законодательная основа и возможные сценарии

Автор: Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор,

Чрезвычайный и Полномочный посол,

руководитель кафедры Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

В начале 2025 года Армения предприняла исторический шаг - парламент принял законопроект об инициировании процесса интеграции с ЕС.

4 апреля 2025 года президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон, который устанавливает юридическую основу для начала процесса интеграции с ЕС. Он не является заявлением о членстве, а лишь дает старт длительной и глубокой реформе с перспективой референдума и конституционных изменений. Формальная цель - подготовить «дорожную карту» с ЕС, включая гармонизацию правовых норм и стандартов, по опыту бывших советских стран Балтии.

Пашинян неоднократно подчеркивал, что потребуется референдум и длительный период подготовки.

Парламент также давно подготовил соответствующий законопроект, что резко усилило внутриполитические дискуссии.

Появились и первые выгоды. ЕС предоставляет расширенное торговое соглашение GSP+ и финансирование оборонных инициатив: €10 млн через Европейский фонд мира. Помимо военной помощи, мониторинг границ, консультации, планы на визовую либерализацию и агентства наблюдения. Также подписан стратегический договор с США, включая финансовую и военную поддержку, пограничную инфраструктуру, энергию и реформы.

Выделено $65 млн на реформы, совместные учения и усиление границ. Греция в индивидуальном порядке осуществляет поставки оружия.

Это открывает возможность диверсификации источников, снижения зависимости от России и модернизации армии.

Двойная внешнеполитическая игра Армении: статус ЕАЭС и ОДКБ держат в подвешенном состоянии

Начав евроинтеграцию, Армения формально не выходит из Евразийского экономического союза и ОДКБ, сохраняет статус полноправного члена, но де-факто приостановила участие: бойкотирует мероприятия, пропускает саммиты, отказалась от миссий и военных учений. При этом министр экономики Папоян подчёркивает: «не размениваем ЕАЭС на другой союз, стремимся к независимости и диверсификации».

Также Армения сняла российские пограничные посты с ключевых границ и аэропорта, предоставив на востоке страны место наблюдателям ЕС. Собирается национализировать «Энергосети Армении».

Перспективы для Армении

У нее три варианта действий. Вариант 1: Армения продолжит интеграцию с Западом. Реализация Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве (CEPA) между Арменией и ЕС, подписанного в 2017 году и вступившего в силу в 2021 году, стала важной юридической и политической основой для нынешнего сближения.

В отличие от ассоциаций с Грузией и Молдовой, CEPA не предполагает немедленного членства, но охватывает 25 реформ — от юстиции до санитарных стандартов.

К настоящему моменту идёт процесс постепенного приведения законодательства Армении в соответствие с директивами ЕС — особенно в области экологии, конкуренции, транспорта и цифровизации. Армения выразила намерение перейти от CEPA к углублённому соглашению — аналогичной модели «предварительной ассоциации», как у Балканских стран. В 2024–2025 гг. Ереван получил €270 млн от ЕС на финансирование реформ, борьбы с коррупцией, развитие устойчивых секторов, инфраструктуры, а также миграционное регулирование.

В то же время планируется кандидатский статус. Хотя ЕС пока не предлагает чёткой дорожной карты членства, Армения, по модели Молдовы и Украины, может инициировать заявку до конца 2026 года. Опросы показывают рост поддержки интеграции: по данным International Republican Institute, около 60% граждан поддерживают вступление в ЕС. Реальны перспективы визовой либерализации. Армения ожидает запуска переговоров о безвизовом режиме (аналогично Грузии в 2017 г.), ЕС уже направил экспертов по анализу пограничной безопасности. ЕС остаётся крупнейшим донором и торговым партнёром, и при успешной имплементации CEPA может быть заключено соглашение о ЗСТ (свободной торговле).

В итоге Армения может стать первым государством ЕАЭС, перешедшим к системной интеграции с ЕС без формального членства, сохранив некоторые преимущества двух систем.

Вариант 2: Сохранение Арменией стратегического баланса. Тактика "усидеть на двух стульях" отражает попытку Еревана минимизировать риски: экономического давления со стороны России, отсутствия мирного договора с Азербайджаном, и внутренней турбулентности от резких решений.

В рамках этой тактики Армения по-прежнему входит в ЕАЭС и ОДКБ, формально не заявляя о выходе. Это позволяет сохранять доступ к рынкам, трудовой миграции (около 300 тыс. армян работают в России), дешевым ресурсам. Однако практическое участие Армении в постсоветских организациях минимально: отказ от учений ОДКБ, неучастие в саммитах, перенос фокуса на сотрудничество с Францией, Грецией, США. Вопрос газовой зависимости — ключевой. Пока Армения получает газ от "Газпрома" по льготной цене, однако уже идут переговоры с Ираном и обсуждается участие в программах зелёной энергетики с ЕС.

Аргументы в пользу тактики стратегического баланса: 1) уход из ЕАЭС и ОДКБ может вызвать резкий обвал экономики и рост безработицы; 2) полноправное членство в ЕС или НАТО в ближайшие 10 лет практически нереально; 3) сохраняется фактор до конца не делимитированных и не демаркированных границ с Азербайджаном — он подталкивает к взаимодействию с Россией.

В итоге второго варианта правительство Пашиняна будет стремится проводить внешнеполитический «нео-многовекторный» курс — быть союзником Запада, но не полностью рвать связи с Россией.

Вариант 3. Реформы и экономическая диверсификация. Армения четко осознаёт: чтобы интеграция с ЕС стала не только политическим, но и устойчивым экономическим проектом, необходима масштабная трансформация структуры экономики и институциональной среды. Ключевые направления реформ: экономические реформы, энергетическая и инфраструктурная модернизация, IT и инновации, реформа пограничной инфраструктуры.

В этом варианте Армения стремится превратиться в «субрегиональный хаб» высоких технологий, устойчивой энергетики и транзитных маршрутов, став мостом между ЕС, Ираном и Индией — при условии сохранения внутренней стабильности.

В итоге одного из трех вариантов Армения совершает динамичный стратегический переход, который влечёт за собой серьёзные риски и серьёзные возможности. Ставка на ЕС и США обусловлена желанием усилить суверенитет и безопасность, но одновременно ставит под угрозу существующую экономическую модель, ориентированную на Россию. Москва реагирует жёстко, прибегая к политическим, экономическим и дипломатическим инструментам давления. Однако ЕС и США усиленно поддерживают Ереван — и не только словами, но и финансированием и военным актом, что обуславливается возможным военным сценарием реакции Москвы.

Возможные последствия для Армении: сценарий «тонущего айсберга»

Налицо экономические риски. На фоне сближения Армении с Европейским союзом и потенциального выхода из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), всё чаще звучат мрачные прогнозы со стороны как российских политиков, так и ряда экономических экспертов. Они сравнивают возможный сценарий с «тонущим айсбергом» — внешне привлекательный курс, чреватый внутренними катастрофами.

Российские чиновники, включая вице‑премьера Оверчука и главу Российского Совбеза Шойгу, предупреждают о тяжелых последствиях: риск потери до 30–40 % ВВП, растущей безработицы, инфляции и сниженного уровня жизни. Действительно, товарооборот с ЕАЭС составляет $12,7 млрд, тогда как с ЕС — только $2,3 млрд.

При этом перестройка стандартов, сертификация и возможный рост тарифов грозят ростом цен на газ и другие ключевые товары.

Так, Российские власти и лояльные аналитические центры активно транслируют тревожные оценки. МИД России напрямую связывает европейскую ориентацию с «предательством союзнических обязательств», предполагая, что Армения утратит весь спектр «евразийских выгод» — от газа до военных гарантий. Он подчёркивает, что интеграция с ЕС «деструктивна» для экономической модели Армении, основанной на промышленной кооперации, субсидируемых поставках и экспортной ориентации на постсоветские рынки. Песков неоднократно подчеркивал: «Европейский путь несовместим с ЕАЭС», при этом официально признавая право Армении на самостоятельный выбор. Лавров заявил, что «Армения не может одновременно играть на два фронта» и намекнул на возможные ограничения со стороны России. Российские СМИ и телеграм-каналы начали кампанию по дискредитации Пашиняна, сравнивая его с украинскими лидерами 2013–2014 гг. Сергей Шойгу в феврале 2025 года заявил, что потенциальный выход Армении из ЕАЭС может привести к «обрушению ВВП на 30–40 %» и «глубокому разрыву всех производственно-сбытовых цепочек» на Южном Кавказе. Бизнесмен Самвел Карапетян (Tashir Group), один из самых влиятельных армян в российском бизнесе, до своего ареста пригрозил, что Армения «рискует потерять миллионы потребителей и тысячи рабочих мест, если утратит единый рынок с Россией и ЕАЭС».

Экономические связи Армении с ЕАЭС действительно велики. В 2024 году экспорт в страны ЕАЭС составил более 42 % всего армянского экспорта — примерно $11–12 млрд, из которых более $8 млрд приходится на Россию (пищепром, вино, текстиль, строительные материалы, электроника). Торговля с ЕС — всего около 7 % экспорта, или около $2–2,7 млрд, при этом с ограниченным спектром продукции (главным образом: минералы, полудрагоценные металлы, вина). Преференциальный режим внутри ЕАЭС позволяет армянским производителям избегать пошлин, получать субсидии и экспортировать продукцию без дополнительных сертификаций — в отличие от ЕС, где стандарты куда жёстче.

Выход из ЕАЭС приведёт к ряду последствий: утрате беспошлинного режима — пошлины в страны ЕС могут достигать 8–10 %; необходимости перестройки логистики, включая замену российских банковских, страховых и транзитных механизмов; удорожанию энергоносителей: газ и нефть из России субсидируются — Армения получает газ по цене $165/1000 м³, тогда как европейские цены часто колеблются выше $300.

В свою очередь, экономический шок может спровоцировать: рост безработицы, особенно среди работников перерабатывающих отраслей, сельского хозяйства, транспорта; массовый отток трудовых мигрантов из России — около 300 тыс. армян ежегодно работают в РФ, переводя в страну до $1 млрд в виде частных переводов, а также усиление социального напряжения: возможное падение доходов, рост цен, инфляция и уязвимость уязвимых групп — особенно в регионах.

Помимо торговли, существует ряд инфраструктурных проектов, напрямую связанных с ЕАЭС. Армения включена в интерконнекты энергосистемы: соглашения с Россией, Белоруссией и Казахстаном по координации поставок электроэнергии. Возникнут проблемы с системой "Мир" и банковскими переводами. Могут быть утеряны транспортные коридоры через РФ: существенная доля грузов идёт через российские хабы и логистику ЕАЭС.

Главная дилемма для Армении — сможет ли она пройти этот переход к другому хозяину, не потеряв экономического и социального здоровья? Успех может стать примером для некоторых других постсоветских стран, а неудача может означать глубокую социальную и политическую турбулентность.