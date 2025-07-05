В Турции задержан журналист Тимур Сойкан

В Турции задержан известный журналист Тимур Сойкан.

Как сообщает АПА со ссылкой на турецкие СМИ, журналист Шуле Айдын сообщил, что задержанный в Стамбуле журналист доставлен в полицейское управление «Ветен».

По его словам, Тимура Сойкана задержали за репосты в социальных сетях:

"Сегодня Сойкан опубликовал в социальных сетях сообщения с критикой операции против НДП. Прокуратура сообщила, что Сойкан был задержан за «распространение информации, вводящей в заблуждение общественность».