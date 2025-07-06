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Определились все полуфиналисты клубного чемпионата мира — 2025

First News Media09:33 - Сегодня
Определились все полуфиналисты клубного чемпионата мира — 2025

Стали известны все полуфиналисты клубного чемпионата мира по футболу.

Полуфинальные пары клубного ЧМ-2025

«Флуминенсе» — «Челси»

«ПСЖ» — «Реал»

Полуфинальные матчи клубного чемпионата мира пройдут 8 и 9 июля. Финальный матч турнира состоится 13 июля.

Рекордсменом по количеству побед на клубном чемпионате мира является «Реал», который выигрывал трофей пять раз. На втором месте по этому показателю находится «Барселона». Каталонский клуб побеждал на турнире три раза.

Действующим победителем клубного чемпионата мира является «Манчестер Сити», который в финальном матче 2023 года обыграл «Флуминенсе» со счётом 4:0.

Источник: Чемпионат

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