 В Баку пройдет экзамен для желающих стать членами Коллегии адвокатов | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В Баку пройдет экзамен для желающих стать членами Коллегии адвокатов

First News Media09:51 - Сегодня
В Баку пройдет экзамен для желающих стать членами Коллегии адвокатов

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) сегодня совместно с Коллегией адвокатов Азербайджана проведет тестовый экзамен для 421 кандидата, желающего стать членом Коллегии.

Об этом сообщили в ГЭЦ.

Экзамен, который будет проведен посредством компьютеров в корпусе электронных экзаменов ГЭЦ (Баку, Бинагадинский район, улица С.С.Ахундова, 50, рядом с ТЮРКПА), начнется в 10:00 и продлится 3 часа.

Участники смогут ознакомиться с результатами по завершении экзамена или по истечении отведенного на экзамен времени. Результаты также будут размещены на сайте ГЭЦ на следующий день.

Кандидаты обязательно должны иметь при себе "Лист пропуска на экзамен" и оригинал удостоверения личности. При отсутствии одного из указанных документов или несоответствии между ними кандидат не будет допущен к экзамену.

На экзамене кандидатам будет представлено 100 тестовых заданий в области законодательства. Каждый правильный ответ на вопрос оценивается в один балл. Неправильные ответы не влияют на общий результат. Кандидаты, набравшие 60 и более баллов, будут допущены к следующему этапу.

Источник: Report

Поделиться:
170

Актуально

Общество

Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и ветер

Мнение

Стратегический сдвиг в сближении Армении с ЕС: законодательная основа и ...

Политика

Эльчин Амирбеков: Обсуждение текста проекта соглашения по нормализации ...

Общество

Birmarket - центральная торговая платформа цифровой экосистемы Bir

Общество

В Баку пройдет экзамен для желающих стать членами Коллегии адвокатов

В Азербайджане свыше 41 тыс. абитуриентов сегодня сдадут вступительный экзамен

В Загатале два человека погибли в тяжелом ДТП - ФОТО

Скончался участник 44-дневной Отечественной войны

Выбор редактора

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Новости для вас

Обнародован момент приказа Минобороны России уничтожить рейс AZAL - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Азербайджане установлены новые требования в отношении иностранных СМИ

Число азербайджанцев, арестованных в Екатеринбурге, достигло шести человек - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

СМИ назвали имена вероятных виновников гибели азербайджанцев в Екатеринбурге

Последние новости

Число погибших от наводнений в Техасе возросло

Сегодня, 10:30

Стратегический сдвиг в сближении Армении с ЕС: законодательная основа и возможные сценарии

Сегодня, 10:20

В США при стрельбе погибли подростки

Сегодня, 10:10

Эльчин Амирбеков: Обсуждение текста проекта соглашения по нормализации отношений с Арменией завершено

Сегодня, 10:00

В Баку пройдет экзамен для желающих стать членами Коллегии адвокатов

Сегодня, 09:51

В Азербайджане свыше 41 тыс. абитуриентов сегодня сдадут вступительный экзамен

Сегодня, 09:41

Определились все полуфиналисты клубного чемпионата мира — 2025

Сегодня, 09:33

Нетаньяху созвал кабинет безопасности из-за сделки по заложникам

Сегодня, 00:00

В Загатале два человека погибли в тяжелом ДТП - ФОТО

05 / 07 / 2025, 23:35

В Азербайджане стартует проект по развитию велоспорта в регионах - ФОТО

05 / 07 / 2025, 23:00

СМИ: Трамп уже не уверен, сможет ли он остановить войну в Украине

05 / 07 / 2025, 22:25

Скончался участник 44-дневной Отечественной войны

05 / 07 / 2025, 22:05

Эрдоган протестировал новую модель электромобиля TOGG - ФОТО - ВИДЕО

05 / 07 / 2025, 21:40

Азербайджанские боксеры завоевали бронзу на Кубке мира в Астане

05 / 07 / 2025, 21:15

В Турции задержан журналист Тимур Сойкан

05 / 07 / 2025, 21:00

АЖД и власти Афганистана обсудили перспективы сотрудничества в транспортно-логистической сфере - ФОТО

05 / 07 / 2025, 20:40

ГУР Украины: Москва на фоне обострения с Баку наращивает военное присутствие в Армении

05 / 07 / 2025, 20:25

«Альбина жива»: Слухи о смерти участницы Səs Azərbaycan не подтвердились - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

05 / 07 / 2025, 20:15

Посольство США опровергло фейковое сообщение о «немедленном выезде» граждан из Азербайджана

05 / 07 / 2025, 20:05

В Масаллинском районе обнаружено захоронение, о котором не знали даже родственники

05 / 07 / 2025, 19:55
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45