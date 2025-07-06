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Азербайджанский борец стал чемпионом Европы

First News Media12:45 - Сегодня
Азербайджанский борец стал чемпионом Европы

В итальянском Каорле подходит к концу чемпионат Европы по борьбе U-20.

В шестой день соревнований определились первые медалисты по вольной борьбе.

Васиф Багиров (57 кг) в финале одержал победу в напряженном поединке с грузином Никой Зангаладзе. Хотя первый период завершился со счетом 5:6, после перерыва воспитанник гянджинской школы борьбы обеспечил себе преимущество – 9:6. Таким образом, Васиф, завоевавший в прошлом году серебряную медаль на чемпионате Европы U-20, на этот раз стал чемпионом.

Дебютант Мурадхан Омаров (79 кг) в решающей схватке встретился с представителем Грузии, однако, в отличие от своего товарища по команде, не смог одержать победу. Воспитанник шамахинской школы борьбы не смог одолеть Давида Чечелашвили – 0: 10. В результате Мурадхан выиграл серебряную медаль.

Раван Мусаев (97 кг) победил в утешительной встрече венгра Петра Шивновского со счетом 7:0, но в поединке за бронзовую медаль уступил россиянину Магомедгаджи Магомедову – 0:6.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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