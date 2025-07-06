Проект дороги Ахмадбейли-Физули-Шуша удостоен международной награды - AAYDA

Проект автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша был признан победителем в номинации «Инновационная методология строительства» Международной дорожной федерации.

Об этом сказал инженер проекта Азербайджанского государственного агентства автомобильных дорог (AAYDA) Эйюб Гусейнов.

Было отмечено, что дорожная инфраструктура на освобожденных территориях строится качественно и на уровне, отвечающем современным требованиям. При строительстве вдоль дороги были установлены железобетонные и металлические ограждения, системы освещения. К их числу относится и автодорога Ахмедбейли-Физули-Шуша.

"Новая дорога является альтернативой «Дороге Победы». Новая дорога также является более короткой по сравнению с "Дорогой Победы". Протяженность "Дороги Победы" составляет 101 километр, в то время как длина новой дороги составляет 81,7 километра. Новая дорога сократит расстояние на 19,3 километра. Первые 48 километров дороги, что соответствует первой технической категории, состоят из 6 полос, а остальные 33,7 километра — из 4 полос. По всей протяженности дороги установлены 1 развязка, 11 мостов, 7 тоннелей, 6 виадуков, подземных переходов и другая необходимая инфраструктура. Общая длина мостов, построенных в рамках проекта, составляет 1557 метров", - отметил он.

Представитель агентства также предоставил информацию о ходе строительных работ на автодороге Ахмедбейли-Физули-Шуша:

"В ходе строительных работ вдоль дороги были установлены железобетонные и металлические ограждения, заборы, системы освещения. Автодорога Ахмедбейли-Физули-Шуша соединяет Физули, Ходжавенд, Ходжалы и Шушу, беря свое начало от автодороги Гаджигабул-Горадиз-Агбенд-Зангезурский коридор".

Отметим, что данная дорога была построена в соответствии с «I Государственной программой по великому возвращению на освобожденные территории Азербайджанской Республики», утвержденной распоряжением Президента Азербайджана. Реализация проекта имеет важное значение с точки зрения диверсификации внутренней дорожной сети и улучшения транспортных связей между районом и другими регионами республики. В то же время новая дорога также внесет большой вклад в развитие туризма и повышение экономической активности в регионе.

Источник: Trend