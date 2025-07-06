«Ливерпуль» перенёс начало предсезонной подготовки из-за смерти Жоты

«Ливерпуль» принял решение перенести начало предсезонной подготовки из-за трагической гибели нападающего команды Диогу Жоты в ДТП, произошедшем в Испании.

Об этом сообщает The Independent.

По информации источника, первая группа игроков должна была прибыть на базу в пятницу, 4 июля. Начало тренировочного сбора было запланировано на 8 июля. На текущий момент нет информации, когда стартует предсезонная подготовка мерсисайдцев.

Источник: Чемпионат