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Школьники села Хыдырлы продолжат образование в родном краю - ФОТО

First News Media15:00 - Сегодня
Школьники села Хыдырлы продолжат образование в родном краю - ФОТО

Особое внимание в рамках процесса восстановления и реконструкции, осуществляемого на освобожденных от оккупации территориях, уделяется созданию современных, основанных на инновациях учебных заведений.

Очередным примером тому является открытая 3 июля при участии Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Кыргызской Республики Садыра Джапарова Хыдырлинская сельская полная средняя школа имени Айкёл Манаса.

Как сообщила пресс-секретарь Службы восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Лейла Сараби, фундамент полной средней школы на 528 ученических мест был заложен Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым в апреле 2024 года.

Здание школы состоит из 5 блоков, в том числе из блока, где расположен спортзал. Оно располагается на территории площадью 2,7 гектара. Здесь имеются 21 классная комната, 2 комнаты дошкольной подготовки, 2 кабинета информатики, 2 кабинета технологии, кабинет военной подготовки, 3 лаборатории, библиотека, спортивный и актовый залы, столовая и другие помещения.

«Материально-техническая база учебного заведения создает все необходимые условия для построения учебного процесса на высоком уровне. На территории школы созданы большая спортивная площадка с беговой дорожкой, игровая зона и зона отдыха, которые будут служить как учащимся, так и населению», - подчеркнула Лейла Сараби.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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