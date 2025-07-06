В Китае дети массово отравились свинцом

Как минимум 19 детей в одном из частных детских садов китайской провинции Ганьсу отравились свинцом, предположительно из-за употребления пищи с добавками.

Директора учреждения привлекли к уголовной ответственности, пишет газета «Жэньминь Жибао».

Все пострадавшие сейчас в больнице, пишет издание. Согласно медицинским отчетам, у некоторых из них уровень свинца в крови достигал 400 мкг/л, что намного выше порога в 250 мкг/л, требующего госпитализации. По показаниям родителей, у детей в течение нескольких месяцев были тошнота, диарея, спазмы в животе и боли в ногах.

Местное правительство сформировало оперативную группу для отслеживания ситуации. Власти еще не раскрывали подробности об использованной пищевой добавке.

Источник: Report