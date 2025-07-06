Мужчину, живущего больше месяца в стамбульском аэропорту, отправят на родину

Суданца, который застрял в аэропорту Стамбула на более чем 40 дней, в скором времени отправят обратно на родину.

Об этом сообщила новостная платформа гражданской авиации Турции Havasosyalmedya.

«Хотя случай с суданским пассажиром, особенно среди пассажиров из африканских стран, привлек внимание общественности, этот пример не уникален. Авиакомпании оставляют пассажиров, не удовлетворяющих условиям путешествия, на этаже международных вылетов», — говорится в публикации.

По информации издания, некоторые из таких пассажиров покупают новый билет и продолжают путь с разными авиакомпаниями, а те, кто отказываются лететь, надолго остаются в терминале. Однако, по словам представителей властей Турции, некоторые из этих пассажиров пытаются нелегально попасть в европейские страны, получив поддельные паспорта.

«Никто из тех, кто подолгу находится в терминале, не является невинным путешественником, который «хочет уехать, но не может». Пассажир из Судана возвращается домой», — указало издание.

Пассажир из Судана 41 день не может покинуть международный аэропорт Стамбула и вернуться обратно. В Стамбуле у мужчины была пересадка, далее он должен был продолжить путь в Дамаск, однако остался в турецком аэропорту из-за отмены рейсов в Сирию. Пассажир не соответствует требованиям для въезда в Турцию, но и не мог быть отправлен обратно из-за отсутствия у него денег на покупку нового билета.

Источник: Gazeta.Ru