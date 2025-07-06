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В США при стрельбе погибли подростки

First News Media10:10 - Сегодня
В США при стрельбе погибли подростки

В городе Индианаполис (штат Индиана, США) в результате стрельбы погибли двое подростков и еще пять человек пострадали.

Об этом сообщил телеканал NBC News, ссылаясь на полицию.

«По меньшей мере семь человек пострадали от стрельбы, из них два человека скончались», – отмечается в публикации.

По данным NBC News, один из подростков скончался на месте происшествия еще до приезда скорой помощи.

Полиция пока не приводит никаких деталей произошедшего.

Источник: Gazeta.Ru

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