Нестабильная погода в Азербайджане сохранится до утра 7 июля

В некоторых частях Азербайджана сохраняется ветреная и дождливая погода, свидетельствуют данные Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов по состоянию на 9:00 часов 6 июля.

Как сообщили в службе, в Гяндже выпало 8 мм осадков, Гахе – 7, Шаруре и Гёйгёле – 4, Шеки (Кишчай) – 2, Загатале, Балакене, Шамкире, Гядабее, Товузе и Шахдаге – 2, Нахчыване, Дашкесане, Геранбое и Нафталане – 3, Баку и на Абшеронском полуострове – 1 мм.

В настоящее время в некоторых местностях наблюдается северо-западный ветер, максимальная скорость которого в Баку и на Абшеронском полуострове достигает 28 м/с, Шаруре и Нефтчале – 20, Джульфе – 19, Шамахы и Нафталане – 18.

Высота волн в Каспийском море – 4,2 метра.

Ожидается, что нестабильные погодные условия, наблюдающиеся на территории страны, сохранятся до утра 7 июля.

Источник: АЗЕРТАДЖ