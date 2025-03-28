Два мощных землетрясения зафиксированы в Мьянме - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
Землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4 зафиксированы на территории Мьянмы.
Об этом 28 марта свидетельствуют данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Эпицентр одного землетрясения находился в 31 км северо-западнее города Мандалай, а второго в 19 км южнее города Сагайн.
Метеорологический департамент Таиланда после землетрясений в Мьянме предупредил о риске афтершоков.
Источник: Iz.Ru
11:30
Сильное землетрясение произошло в Мьянме 28 марта.
По данным Геологической службы США (U.S. Geological Survey), его магнитуда составила 7,7 балла.
Отголоски ощущаются в Бангкоке. Специальное приложение показывает, что в регионе произошла серия четырех и пятибалльных толчков. На видео заметно, что в помещениях качаются светильники. В городе объявили эвакуацию из высотных домов.
Толчки также ощущались в Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.