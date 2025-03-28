Два мощных землетрясения зафиксированы в Мьянме - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4 зафиксированы на территории Мьянмы. Об этом 28 марта свидетельствуют данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC). Эпицентр одного землетрясения находился в 31 км северо-западнее города Мандалай, а второго в 19 км южнее города Сагайн. Метеорологический департамент Таиланда после землетрясений в Мьянме предупредил о риске афтершоков. Источник: Iz.Ru 11:30 Сильное землетрясение произошло в Мьянме 28 марта. По данным Геологической службы США (U.S. Geological Survey), его магнитуда составила 7,7 балла.

Отголоски ощущаются в Бангкоке. Специальное приложение показывает, что в регионе произошла серия четырех и пятибалльных толчков. На видео заметно, что в помещениях качаются светильники. В городе объявили эвакуацию из высотных домов.

Толчки также ощущались в Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.