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ХАМАС обвинил Израиль в убийстве медиков и спасателей в Рафахе

First News Media22:30 - Сегодня
ХАМАС обвинил Израиль в убийстве медиков и спасателей в Рафахе

Палестинское движение ХАМАС утверждает, что Израиль убил 14 сотрудников Палестинского общества Красного Полумесяца и служб гражданской обороны в городе Рафах на юге сектора Газа.

Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале радикалов.

"ХАМАС решительно осуждает преступление, которое совершила израильская армия в районе Телль-эс-Султан города Рафах. Там были обнаружены тела шести сотрудников служб гражданской обороны и восьми медиков из Палестинского общества Красного Полумесяца, связь с которыми была утеряна несколько дней назад", - говорится в сообщении. В движении добавили, что, по его данным, у погибших "были связаны руки", все они были похоронены в братской могиле. Что стало причиной их смерти, не сообщается.

28 марта ХАМАС уже объявлял, что тела нескольких медиков обнаружены в Рафахе рядом с разрушенными автомобилями скорой помощи. Информации о том, сколько именно тел было обнаружено, радикалы тогда не привели.

Источник: ТАСС

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