 Стало известно о состоянии молодого поэта, пытавшегося совершить суицид | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Стало известно о состоянии молодого поэта, пытавшегося совершить суицид

First News Media22:00 - Сегодня
Стало известно о состоянии молодого поэта, пытавшегося совершить суицид

В состоянии поэта Гасана Кюра (Зейналлы), пытавшегося покончить с собой, наблюдается положительная динамика.

Как передает Oхu.Az, об этом сообщил писатель Азад Гарадерели.

"Сегодня я навестил Гасана Кюра в Сабунчинской больнице. Его состояние значительно улучшилось, но ему все еще требуется серьезное лечение. Верю, что государственные структуры не оставят его без внимания", - отметил А.Гарадерели.

Напомним, что 22 февраля молодой поэт пытался свести счеты с жизнью, выбросившись с 3-го этажа торгового центра Sevinc Mall в Сабунчинском районе Баку. По предварительной информации, причиной этому стали финансовые проблемы.

В настоящее время Гасан Кюр проходит лечение в Городской клинической больнице №3.

Поделиться:
190

Актуально

Общество

Объявлены желтое и оранжевое предупреждения о ветреной погоде

Общество

В Азербайджане на ряде дорог снизится дальность видимости

Политика

Эрдоган: Турция вносит важный вклад в мир и безопасность в Азербайджане

Политика

Вооружённые силы Армении вновь прибегли к провокациям

Общество

В Шамкирском районе арестован автохулиган

Стало известно о состоянии молодого поэта, пытавшегося совершить суицид

В Баку в квартире обнаружен труп

Владанка Андреева поздравила азербайджанский народ с праздником Рамазан - ФОТО

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Синоптики о завтрашней погоде в Баку: дождь или солнце?

Одна из трех пропавших подруг помещена в приют

В Баку найдена одна из трех пропавших без вести подруг

Найдена еще одна из трех подруг

Последние новости

В Шамкирском районе арестован автохулиган

Сегодня, 23:00

ХАМАС обвинил Израиль в убийстве медиков и спасателей в Рафахе

Сегодня, 22:30

Эрдоган назвал причину протестов в Стамбуле

Сегодня, 22:15

Стало известно о состоянии молодого поэта, пытавшегося совершить суицид

Сегодня, 22:00

NTD стал победителем Кубка Азербайджана по баскетболу - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 21:45

В Баку в квартире обнаружен труп

Сегодня, 21:30

Арестован мужчина, подозреваемый в распространении ложной информации против Турции

Сегодня, 21:15

Трамп обещал Ирану «невиданные бомбардировки» за отказ сотрудничать

Сегодня, 20:50

Владанка Андреева поздравила азербайджанский народ с праздником Рамазан - ФОТО

Сегодня, 20:30

Объявлены желтое и оранжевое предупреждения о ветреной погоде

Сегодня, 20:20

В Шамкире в водоканале обнаружено тело мужчины

Сегодня, 19:55

В Азербайджане на ряде дорог снизится дальность видимости

Сегодня, 19:40

Президент Узбекистана отправится с визитом в Таджикистан

Сегодня, 19:15

Президентские выборы на Украине могут пройти в июле - СМИ

Сегодня, 19:05

Трамп планирует созвониться с Путиным в ближайшее время

Сегодня, 18:45

Умер американский актер Ричард Чемберлен

Сегодня, 18:25

В Газахском районе задержаны наркокурьеры - ФОТО

Сегодня, 18:10

В Азербайджанской Армии отмечен праздник Рамазан - ФОТО

Сегодня, 18:00

В Турции с начала акций арестовано 268 человек

Сегодня, 17:45

У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 7,1

Сегодня, 17:30
Все новости
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС
1news TV

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

До Новруза остаются считанные дни, и вся страна активно готовится к одному из самых любимых праздников весны. Представляем вашему вниманию опрос,18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25