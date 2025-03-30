Стало известно о состоянии молодого поэта, пытавшегося совершить суицид

В состоянии поэта Гасана Кюра (Зейналлы), пытавшегося покончить с собой, наблюдается положительная динамика.

Как передает Oхu.Az, об этом сообщил писатель Азад Гарадерели.

"Сегодня я навестил Гасана Кюра в Сабунчинской больнице. Его состояние значительно улучшилось, но ему все еще требуется серьезное лечение. Верю, что государственные структуры не оставят его без внимания", - отметил А.Гарадерели.

Напомним, что 22 февраля молодой поэт пытался свести счеты с жизнью, выбросившись с 3-го этажа торгового центра Sevinc Mall в Сабунчинском районе Баку. По предварительной информации, причиной этому стали финансовые проблемы.

В настоящее время Гасан Кюр проходит лечение в Городской клинической больнице №3.