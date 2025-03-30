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Президентские выборы на Украине могут пройти в июле - СМИ

First News Media19:05 - Сегодня
Президентские выборы на Украине могут пройти в июле - СМИ

Выборы президента Украины могут состояться в июле.

Об этом сообщил британский еженедельный журнал The Economist со ссылкой на источник в украинском правительстве.

Источник журнала утверждает, что неожиданным объявлением о выборах президент Украины Владимир Зеленский попытается застать врасплох своих конкурентов в надежде, что они не смогут выстроить эффективную кампанию за короткий срок. Согласно изданию, на прошлой неделе Зеленский поручил своему офису начать работу над организацией выборов после полноценного прекращения огня, которое, как считает руководство США, может быть достигнуто к концу апреля.

В публикации отмечается, что о сроках президентских выборов можно будет судить по результатам голосования в Верховной раде о продлении военного положения, которое должно состояться не позднее 8 мая. Считается, что отмена военного положения является первым необходимым шагом на пути к всеобщему волеизъявлению. Источники указали, что Зеленский нацелен провести выборы летом. При этом украинские законы отводят 60 дней на избирательную кампанию, поэтому наиболее ранним сроком называется июль, отметил The Economist.

Вместе с тем депутат от партии "Батькивщина" Сергей Власенко заявил, что достижение устойчивого перемирия до 8 мая выглядит нереалистичным сценарием. Другой проблемой для скорого проведения выборов он видит вопрос обеспечения участия в голосовании миллионов украинцев за рубежом. Потенциально их можно подключить к избирательному процессу через приложение государственных сервисов "Дия" ("Действие"), однако в таком случае будет трудно гарантировать транспарентность, добавило издание.

Источник: ТАСС

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