Трамп обещал Ирану «невиданные бомбардировки» за отказ сотрудничать

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран ждут невиданные бомбардировки, если Тегеран не согласится пойти на сделку по своей ядерной программе.

"Если они [Тегеран] не заключат сделку <...>, то начнутся бомбардировки, подобных которым они никогда не видели", - приводит телеканал NBC News слова американского лидера.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что иранские власти в ответном письме Трампу отказали в прямых переговорах о своей ядерной программе, однако заявили о готовности продолжать диалог по данному вопросу через посредников.

Источник: ТАСС