Бакинские таксисты недовольны штрафами: ожидается массовая забастовка - ВИДЕО

Группа бакинских таксистов планирует приостановить работу 2 апреля в знак протеста против решений Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Xəzər TV, об этом заявил глава Союза таксистов Эльшад Эльдаров.

По его словам, водителей штрафуют на 100 манатов за посадку и высадку пассажиров на автобусной полосе и на 80 манатов - за остановку вблизи этих зон, что приводит к серьезным финансовым потерям.

Таксисты отмечают, что, несмотря на получение официальных разрешений и знаков отличия, условия их работы продолжают ухудшаться. Они требуют создания более удобных условий для перевозки пожилых людей, семей с детьми и пассажиров с ограниченными возможностями.

В свою очередь, в AYNA подчеркнули, что автобусные полосы предназначены исключительно для движения общественного транспорта и машин экстренных служб, а частным автомобилям и такси заезд на них запрещен. Кроме того, агентство напомнило, что в городе уже функционирует более 130 официальных стоянок такси, а в ближайшее время планируется открытие новых стоянок, особенно вблизи вузов, торговых центров и транспортных узлов.

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