Объявлены желтое и оранжевое предупреждения о ветреной погоде

Национальная служба гидрометеорологии объявила желтое и оранжевое предупреждения в связи с ветреной погодой, ожидаемой в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах 31 марта.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Службу, в Баку и Абшеронском полуострове, Нахчыванской Автономной Республике, Лачине, Шуше, Ханкенди, Агдере, Агдаше, Агдаме, Ходжавенде, Гёйгёле, Нефтчале, Лерике, Ярдымлы, Джалилабаде, Билясуваре, Лянкяране, Астаре, Масаллы, Гаджигабуле, Физули, Гяндже, Самухе, Геранбое, Дашкесане, Нафталане, Зардабе, Бейлагане, Агджабеди, Мингячевире, Евлахе, Барде, Тертере, Шемахе, Гобустане, Хызы, Сиязане, Шабране, Хачмазе, Гусаре, Шеки, Гахе и Загатале ожидается юго-западный ветер, скорость ветра составит 13,9-20,7 м/с.

В Зангелане, Кельбаджаре, Губадлы и Джебраиле также будет дуть юго-западный ветер со скоростью 20,8-28,4 м/с.