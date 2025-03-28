Трамп провел ифтар в Белом доме - ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп провел в Белом доме ифтар — вечерний прием пищи у мусульман по случаю святого месяца Рамазан.

Об этом пишет американская газета The Hill.

«Рамадан мубарак!» — воскликнул глава государства в ходе торжественного обращения по случаю праздника.

Трамп также напомнил, что на президентских выборах прошлого года он получил рекордную поддержку мусульманского электората и заверил, что он отплатит взаимностью за доверие. «Мусульманская община была с нами в ноябре, и пока я президент, я буду с вами», — резюмировал глава государства.

Кроме того, Трамп напомнил о сохраняющейся нестабильности в регионе Ближнего Востока, пообещав как можно скорее способствовать окончанию конфликта Израиля и палестинского радикального движения ХАМАС.