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Министр обороны Израиля: Не менее 40% жителей Газы хотели бы покинуть анклав

First News Media23:30 - 30 / 03 / 2025
Министр обороны Израиля: Не менее 40% жителей Газы хотели бы покинуть анклав

Израильские оценки показывают, что как минимум 40% жителей сектора Газа заинтересованы в "добровольной эмиграции" из анклава.

Как передает Report со ссылкой на газету The Times of Israel, об этом заявил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.

"Мы полны решимости воплотить видение президента США Дональда Трампа о предоставлении возможности добровольной эмиграции для жителей Газы, желающих переехать в различные места мира. Наши исследования указывают на то, что по меньшей мере 40% жителей Газы заинтересованы в эмиграции", - сказал Кац.

Заявление министра приурочено к назначению главы управления по добровольному переселению из Газы, созданного при Минобороны Израиля неделю назад.

Руководителем этого учреждения стал заместитель генерального директора Минобороны полковник запаса Яков Блитштейн.

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