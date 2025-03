Владанка Андреева поздравила азербайджанский народ с праздником Рамазан - ФОТО

Резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева поздравила азербайджанский народ с праздником Рамазан.

Соответствующая публикация размещена на ее странице в X.

"От имени представительства ООН в Азербайджане желаю вам и вашим семьям мира, радости и новой надежды. Давайте продолжим работать сообща и проявлять солидарность, чтобы построить более инклюзивное, справедливое и устойчивое будущее для всех.

Поздравляю с праздником Рамазан!", - говорится в публикации.

#EidMubarak



On behalf of @UNinAzerbaijan wishing you and your families peace, joy and renewed hope.



Let us continue working together in solidarity to build a more inclusive, just, and sustainable future for all.



Ramazan Bayramınız Mübarək ! pic.twitter.com/V61bdZ6CNf — Vladanka Andreeva (@Vladanka_A) March 30, 2025