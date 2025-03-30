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Эрдоган назвал причину протестов в Стамбуле

First News Media22:15 - Сегодня
Эрдоган назвал причину протестов в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что уличные протесты, последовавшие за началом расследования коррупции в Стамбульской мэрии, являются попыткой оппозиции замаскировать масштабы преступлений и дестабилизировать ситуацию в стране.

Об этом сообщает РИА Новости.

В своем обращении к членам правящей партии по случаю окончания Рамадана Эрдоган назвал протесты «уличным терроризмом», утверждая, что они призваны отвлечь внимание от расследования, которое, по его словам, раскроет всю глубину коррупционной сети, охватившей городскую администрацию.

Он заверил, что правящая партия не допустит вовлечения в «политические игры» оппозиции и что турецкий народ разгадал замыслы организаторов протестов и не поддался на провокации.

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