В Баку в квартире обнаружен труп

В Хатаинском районе Баку обнаружен труп.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Согласно сведениям, на горячую линию "112" ведомства поступила информация, что человек оказался в беспомощном положении за закрытой дверью в квартире, расположенной в Хатаинском районе столицы.

По вызову были задействованы спасатели Бакинского регионального центра МЧС. Они вскрыли дверь с помощью специальных средств и обнаружили в квартире тело одного человека, которое затем было передано по назначению.

Источник: Oxu.az