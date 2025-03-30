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На Солнце произошло пять мощных вспышек

First News Media23:50 - 30 / 03 / 2025
На Солнце произошло пять мощных вспышек

Пять вспышек предпоследнего класса мощности М произошло на Солнце 30 марта.

Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

Согласно информации, первая вспышка произошла после полуночи.

"30 марта в 00:38 мск (01:38 по бакинскому времени) в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.4 (S14E82) продолжительностью 33 минуты", - сообщает институт.

Позднее было зафиксировано еще четыре вспышки - М1.4, М1.5, М1.6 и М1.9.

Отмечается, что все вспышки произошли в одной группе пятен - 4048.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

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