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Кремль опубликовал заявление по итогам консультаций в Эр-Рияде

First News Media20:14 - Сегодня
Кремль опубликовал заявление по итогам консультаций в Эр-Рияде

Москва выпустила заявление по итогам экспертных консультаций с Вашингтоном, состоявшихся накануне в Эр-Рияде.

Текст приводит пресс-служба Кремля.

"1. В соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию «Черноморской инициативы», включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов.

2. США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций.

Примечание:

Пункты 1 и 2 вступают в силу после:

Снятия санкционных ограничений с Россельхозбанка и иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями, их подключения к SWIFT, открытия необходимых корреспондентских счетов;

Снятия ограничений на осуществление операций торгового финансирования;

Снятия санкционных ограничений с компаний-производителей и экспортеров продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрениями, а также снятия ограничений на работу страховых компаний с грузами продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений;

Снятия ограничений на обслуживание в портах судов и санкций с судов под российским флагом, задействованных в торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями;

Снятия ограничений на поставки в Российскую Федерацию сельскохозяйственной техники, а также иных товаров, задействованных в производстве продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений.

3. Россия и США согласились разработать меры по реализации договоренностей президентов двух стран о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон.

4. Россия и США приветствуют добрые услуги третьих стран, нацеленные на поддержку реализации договоренностей в энергетической и морской сферах.

5. Россия и США продолжат работу по достижению прочного и продолжительного мира", - говорится в документе.

Встреча продлилась больше 12 часов. Участники трижды уходили на перерыв и потом продолжали диалог.

Российскую делегацию возглавляли председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. В состав американской делегации вошли старший директор по Европе в Совете национальной безопасности Эндрю Пик, директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Энтон, а также помощники специального посланника по Украине Кита Келлога и советника по национальной безопасности Майка Уолтца.

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