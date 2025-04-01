Мать погибшего в крушении самолета AZAL 13-летнего Мухаммедали: Я не могла поверить в случившееся

Рабия Юнис, потерявшая своего 13-летнего сына Мухаммедали в крушении самолета рейса J2-8243, следовавшего из Баку в Грозный, поделилась своими воспоминаниями о том трагическом дне.

«Накануне вылета мы переписывались, я сказала ему собрать вещи, — рассказывает Рабия Юнис. - Утром он прислал мне последние сообщения, спрашивал, приедет ли тетя встречать его, и есть ли снег. Я не успела ответить, так как еще спала. Потом стали появляться видео и новости о крушении самолета. Но я не могла поверить в случившееся. Когда стали поступать сообщения о выживших, надеялась, что мой сын среди них. Моя надежда рухнула лишь в тот момент, когда его отец сообщил, что тело Мухаммедали опознали в морге», —рассказывает Рабия Юнис.

Произошедшая 25 декабря 2024 года близ Актау авиакатастрофа потрясла многих. Телеканал Baku TV выпустил документальный фильм, посвященный этой трагедии, в котором рассказывается о погибших, выживших и тех, кто оказывал помощь пострадавшим. Цель фильма — сохранить память о погибших и отдать дань уважения мужеству людей.



