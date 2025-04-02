Президент Германии: Мирный процесс между Арменией и Азербайджаном имеет очень большое значение

Мирный процесс между Арменией и Азербайджаном имеет очень большое значение.

Об этом сказал Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в заявлении для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Поздравив с предпринятыми шагами и прогрессом, достигнутым в этом направлении за последний год, Президент Германии сказал: «Настал важный момент в достижении соглашения. Надеюсь, что этот момент будет использован для подписания мирного договора, и в вашем регионе установится действительно прочный мир. Я возлагаю на это большие надежды».

Президент Франк-Вальтер Штайнмайер добавил, что Германия готова оказать необходимую поддержку в этом процессе.

Источник: АЗЕРТАДЖ